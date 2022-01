Nyhende

Laurdagskvelden, like etter elevane ved Sunnmøre Folkehøgskule var ferdig med alle framsyningane om Rockeulven, var det elevar ved skulen som testa positivt for korona. Smitten ved skulen vaks utover veka. Onsdag melde Ulstein kommune at det var 56 elevar og to tilsette som var smitta. Då Vikebladet Vestposten snakka om rektor Arnt Ole Grimstad torsdag ettermiddag var talet oppe i 59 elevar og fire tilsette.