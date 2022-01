Nyhende

Hilde Louise Asbjørnsen er både jazzsongarinne, komikar, skodespelar, røysta til Frøken Kanin og no også forfattar. Ho har skrive boka og showet Stardust, om åtte store kvinner som levde for hundre år sidan, den gongen jazz var rock ’n’ roll. Asbjørnsen fortel til Vikebladet Vestposten at ho eigenleg skulle skrive ei framsyning om desse fantastiske kvinnene, men etter kvart som ho gjorde research kom ho fram til at det var meir å fortelje om dei enn ho ville ha tid til på ei framsyning på ein og ein halv time.