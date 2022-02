Nyhende

På sist formannskapsmøte sa kommunedirektør Ragnhild Velsvik Berge at det er viktig at Hareid formannskap og ho samarbeider godt om budsjettstyringa. Ho fortalde korleis dei arbeider for å halde vedteke budsjett, mellom anna er Vegard Selvåg utnemnd som budsjettansvarleg, så der har dei ein ekstra ressurs.