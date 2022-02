Satsar ytterlegare på Søre

Nyhende

Vikebladet Vestposten møtte måndag Melinda Skeide, banksjef for personmarknaden ved Hareid-avdelinga, Hege Karete Hamre, banksjef for næringsliv på Søre Sunnmøre – men også næringsmeklar Espen Skarbø og eigedomsmeklarfullmektig Daniel Aakre i Møremegling. Dei to sistnemnde kunne fortelje at Sparebanken Møre si satsing på meklartenester har vore gjennom ei omstrukturering i det siste. Og – samarbeidet med dei ulike avdelingane til banken fungerer svært godt.