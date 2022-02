Nyhende

Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol inviterer til pressekonferanse om koronasituasjonen tysdag 1. februar klokka 19.00.

Helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg vil òg vere til stades.

Det er venta at regjeringa vil lette på ein del koronatiltak og at desse lettane blir presenterte under pressekonferansen.