Nyhende

No klokka ti er det minneføredrag på Stortinget for Marie Lovise Widnes. Ho sat på Stortinget for Sosialistisk Venstreparti frå 1989 til 1993.

Du kan sjå minneføredraget her. Føredraget blir halde i Stortingssalen, og er i starten av stortingsmøtet.

Ein sunnmørsk platepionér Ein av pionerane innan nynorsk slagermusikk var Marie Lovise Widnes frå Vanylven.

Her kan du sjå Marie Lovise Widnes lese diktet sitt "Du vesle vakre jente":