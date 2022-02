Nyhende

For snart to veker sidan skreiv Vikebladet Vestposten om Tor-Inge Ulstein – som hadde venta i heile to år for å konkurrere i NM. Ulsteiningen er til dagleg tilsett i Tussa Installasjon i Ulsteinvik. Han hamna til slutt på ein delt fjerdeplass – etter ein intensiv og krevjande konkurranse.