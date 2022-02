Borga for brubygging mellom Ulstein og Herøy

Nyhende

På vegner av Ulstein Høgre la Stian Skorgen Scheide fram ein interpellasjon på kommunestyremøtet i Ulstein torsdagskvelden.

Ulstein Høgre ber Ulstein Kommune å starte prioriteringsarbeid for ny Dragsund bru. Ved at Ulstein kommune prioriterer Dragsundbrua som viktige investeringaprosjekt overfor fylkeskommunen er det mogleg å få prosjektet inn på investeringsprogrammet til Møre og Romsdal fylkeskommune i neste periode. Om Herøy kommune også gjer det, som Herøy Høgre arbeider for, er sjansen endå større.

Meiner det er på høg tid at Dragsundbrua blir prioritert Tidlegare Herøy-ordførar Arnulf Goksøyr slår eit slag for at noko no faktisk blir gjort med trafikknutepunktet på kommunegrensa mellom Ulstein og Herøy.

Fleire i kommunestyret takka Høgre for at dei tar opp denne saka. Sjølv om brua er i god teknisk stand er ho smal og trafikkfarleg. Særleg for mjuke trafikantar, men også for bilistar.

Ordførar Knut Erik Engh (Frp) var samd i at noko må gjerast. Det er ein risikosport å bevege seg over brua noko må gjerast. Men han utfordra Høgre på kvifor dette kom no, og ikkje for eit år sidan då Ulstein kommune sette opp prioriteringslista si. Korkje Ulstein eller Herøy har prioritert Dragsundbrua på prioriteringslistene sine som dei har gitt fylket, då kan ein heller ikkje vente at fylket prioriterer denne brua.

Scheide svara at Vestlandsnytt sette denne saka på dagsorden i september 2021 då dei skreiv om brua i samband med at ho snart var 70 år. Der uttalte bru- og kaiforvaltar i Møre og Romsdal fylkeskommune at brua er i så god teknisk stand at ho kan stå i 30 år til. Scheide sa at det har skjedd mykje med trafikkbiletet på desse åra, så no er det på tide at noko skjer med brua.

Brua er snart 70 år - meiner ho kan stå i minst 30 år til I 1953 blei Dragsundbrua - som knyt saman store delar av Ytre Søre Sunnmøre - opna. Reint teknisk er det ingen grunn til at brua ikkje skal kunne stå til 100-årsjubileumet i 2053, skriv Vestlandsnytt.

- Her er over 6000 grunnar til saka må på dagsorden i dag, sa Scheide og viste til den høge årsdøgntrafikken over brua, som ikkje er dimensjonert til dette. Han sa også at han tidlegare trudde at Dragsundbrua var fylkeskommunen sitt ansvar, og difor ikkje noko kommunen trong å prioritere.

Magne Gurskevik (Ap) meinte at dei måtte gå litt i seg sjølve. Kommunen har nok vore litt navleskodande og sett på eigen kommune, i staden for å prioritere samband i mellom kommunane.

Han sa at også han har også stått på Dragsundbrua med tidlegare Herøy-ordførar og kjempe for at noko skal skje med brua.

- Me 53-årgangar held oss godt, så det er forferdeleg vanskeleg å sanere oss berre på grunn av alder, spøkte han og fekk salen til å le godt.

Kersti Hasund (SV) fortalde at ho har sykla over brua fleire gonger, og var glad for at dette blir tatt opp. Det er hårreisande at ikkje noko er gjort. Ho er opptatt av å utbetre sykkelvegar i kommunen og skulle ønskje fylket hadde meir pengar til å utbetre mykje meir.

Oddvar Gjerde (Sp) syntest det var eit kjempegodt framlegg frå Høgre. Han har tru på at dei kan få dette på agendaen om fleire kommunar samarbeider. Han meinte at heile strekninga frå Garneskrysset til Dragsundbrua er farleg.

I åtte år pendla Berit Lyngstad (V) dagleg til Herøy, der ho køyrde over brua. Ho sa der er forferdeleg uoversiktleg, ting bør gjerast. Håpet hennar er at når Stadt Skipstunnel kjem vil meir av tungtrafikken bli flytta til sjøs.

Steinar Torvik (Krf) syntest også det var viktig at denne saka kom opp. Då brua vart opna var det viktig med god seglingshøgd, men det er kanskje mindre viktig no.

- Så er det kanskje eit parallellprosjekt som kan kome ut av dette her. Så er det brubygging mellom politikarane i Ulstein og Herøy. Det er eit viktig samfunnsprosjekt for framtida det også. Det kan bli mykje bra utav, sa Torvik.

- Kanskje viktigare enn sjølve brua, repliserte Engh.

Nils Einar Garnes var også takksam for at dette kom på dagsorden. Han har både sykla, gått og køyrd over brua i mange år. Han fortalde at han var berre ein månad då brua opna, så første tida hans vart han trilla i vogn over brua. Sjølv om brua er i god teknisk stand meiner har også at noko må gjerast, for problemet er breidda på brua, som gjer at det oppstår ein del trafikkfarlege situasjonar.

Det ende med at kommunestyret vedtok oversendingsframlegget samrøystes. Det vil seie at formannskapet skal sjå på saka og avgjere kva dei skal gjere vidare.