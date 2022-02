Stolte over å ønske velkomen til Ulsteinhallen

Nyhende

Hasund Dimnøy Ungdomskorps fekk æra av å opna NM i friidrett i Ulsteinhallen i ettermiddag. Dei spelte "Gammel Jegermarsj". Dei som var born på 70- og 80-talet hugsar kanskje Barne TV-serien Klabb og Babb. Introsongen deira var på denne melodien, og då song dei at no skulle me ha det moro.