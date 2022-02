Har kjøpt stort industriområde i Brandal

Nyhende

Aasen Bil-Demontering AS tok i mot tett oppunder 1.000 bilvrak i 2021. Eit tal ganske på det jamne for Brandal-verksemda. Det som derimot viser seg er at køyretøya dei får inn har gått meir frå reine vrakpantbilar til forsikringsbilar. Gjerne dyrare og nyare sortar – og fleire og fleire av dei er elbilar.