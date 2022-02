Nyhende

- Eg sprang for å opne døra då eg høyrde at ho remja ute på trappa. Eg kunne nesten ikkje tru mine eigne auge!. Gledestårene rann nedover kinna mine medan pus strauk seg langs haka mi. Gjensynsgleda var stor i heimen, både blant to- og firbeinte, fortel matmor Berit Sandvik Skeide.