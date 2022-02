Nyhende

– Vi har 35 opne stillingar lyste ut no, og kjem nok med fleire i løpet av året. Vi er ganske fleksible – for vi ønsker sjølvsagt å få folk til lokasjonen vår her i Hjørungavåg og elles på Sunnmøre – men folk kan i praksis jobbe frå heilt andre stader slik det har blitt i dag, seier Svein Kleven.