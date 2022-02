Nyhende

– Frå vi fekk første meldinga til vi var framme gjekk det ikkje meir enn sju minutt, men då vi kom dit såg vi raskt at det ikkje var mykje anna vi kunne gjere enn å halde avstand. Bubilen var heilt overtent – og vi visste at det var ein propantank i den som gjorde at vi ikkje kunne gå bort til den. Vi sette i gang sløkking frå avstand – og fekk etter kvart kontroll over brannen, seier Olav Helt Brubakk til Vikebladet Vestposten.