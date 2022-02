Framleis strenge smitteverntiltak på sjukehusa

Nyhende

Sjølv om samfunnet opna laurdag 12. februar, melder Helse Møre og Romsdal om at dei framleis har strenge smitteverntiltak. Grunnen er å hindre for stort sjukefråver mellom dei tilsette.

– Vi har førebudd oss på høgare sjukefråver blant våre tilsette, og det har slått til. Vi klarer per i dag å oppretthalde planlagde operasjonar og konsultasjonar, men er avhengig av å førebygge smitte i størst mogleg grad i føretaket. Vi skal både skjerme pasientane i Møre og Romsdal og sørge for at vi har nok personell på jobb til ei kvar tid, fortel fagdirektør, Erik Solligård i ei pressemelding.

Smittetrykket er høgt, og dei har alt høgt sjukefråver, så smitteverntiltak som munnbind, avstand og besøksrutinar gjeld framleis.

Reglar for pasientar:

Møt til avtalt tid. Ikkje byt time om det ikkje er heilt naudsynt. Om du har nyoppståtte luftvegssymptom, feber, omgangssjuke eller andre teikn som kan tyde på smittsam sjukdom, ta kontakt før du møter på sjukehuset. Du må også ta kontakt om du er i isolasjon eller i nærkontakt grunna Covid-19. Ikkje møt opp meir enn 15 minutt får timen. Dette for å unngå at det blir så mange pasientar på venterommet. Ver ekstra påpasseleg med handhygiene. Bruk munnbind medan du er på sjukehuset (gjeld ikkje pasientar på sengepost).

Det er framleis besøksforbod på sjukehusa i Møre og Romsdal, med nokre unntak, som pårørande til kritisk sjuke, ledsagarar til pasientar under 18 år og ledsagerar til pasientar som har vanskeleg for å gjere seg forstått.