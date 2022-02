– Utbetringa av Gjerdselva ser lovande ut

– Det kom ingenting under «Gyda», seier Ulf Brekke, ein av dei som har vore plaga med vatn i kjellaren når Gjerdselva på Hareid har fløymt over. Han meiner utbetringsarbeidet til NVE i løpet av dei to siste åra verkar lovande.