Advokatane i prosedyren i Øvrelid-saka:

Stod steilt mot kvarandre

Det kom nok ikkje som noko bombe at advokat Mette Yvonn Larsen i prosedyren sin meinte at Øvrelidsaka ikkje er forelda, medan advokatane for Hareid og Ulstein kommunar meinte ho er det.