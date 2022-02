Nyhende

Overgangen frå livet i flyktningleiren til eit vinterleg Ulstein vert nok stor for dei familiane som er venta til Ulstein i vekene framover. Sjølv om vi her heime klagar oss over det stadig skiftande vêret, er vêrtilhøva kanskje den minste utfordringa for flyktningane som kjem frå Sør-Sudan, Syria og Kongo.