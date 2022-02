KS i fersk rapport om skulestrukturen i Ulstein:

– Noko må gjerast

I ein 44 sider lang rapport frå KS blir det konkludert med at dei meiner det bør gjerast noko for at skulestrukturen i Ulstein skal bli meir berekraftig på sikt. Men akkurat kva som må gjerast – vil ikkje KS vere for bastante på.