Nyhende

Talet på koronasmitta ferjemannskap er no så høgt at ferjeavgangar over heile fylket kan bli kansellert på kort varsel, melder FRAM, kollektivtransportforvaltaren i Møre og Romsdal. Dei forventar at situasjonen kan forverre seg brått. På enkelte ferjer kan det vere så mange koronasmitta mannskap at dei ikkje kan legge frå kai.