Nyhende

Vestre Sunnmøre Bondelag skriv at dei ikkje kan akseptere at kommunen nyttar dyrka mark til gravplass. Dei viser til vedteken landbruksplan, der det står at verdifull dyrka jord skal vernast for framtidige slekter. Dei meiner at i staden for å sjå på kva produksjon som blir drive i dag på areala heller bør leggje vekt på potensialet. Bondelaget meiner kommunen bør vere ansvaret sitt bevisst og gjere sitt for at Ulstein kan bidra til å hindre ein framtidig hungersnaud.