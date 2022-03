Kommunepsykologane tek føre seg situasjonen i Ukraina

Nyhende

Kommunepsykolog Tomas Brandal Myklebust får onsdag kveld med seg Nina Hilland til samtale om den alvorlege situasjonen i Ukraina. Hilland er tilsett som ny kommunepsykolog i Ulstein kommune frå 1. mars.

I omtalen av Psykologtimen 2. mars blir temaet skildra slik:

"Overskriftene den siste veka er skremmande!

Ikkje berre for oss vaksne, men også for borna våre!

Psykologtimen hadde planlagt eit anna tema denne første onsdagen i mars. Men då gjesten vår måtte melde avbud i siste liten, valgte vi å fokusere på det som bekymrar oss mest akkurat no - krigen mellom Russland og resten av verda!

Nina Hilland er frå 1. mars tilsett som ny kommunepsykolog i Ulstein, og saman med Tomas Myklebust vil dei reflektere over den skumle situasjonen vi står oppi, og korleis vi best bør snakke med borna om det som skjer akkurat no."

Psykologtimen blir arrangert i Biblioteket i Ulsteinvik frå 19:00 onsdag kveld. Du kan sjå direktesending frå arrangementet her på Vikebladet.no.