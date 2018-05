Fjerdeplass i EM i debutsesongen!

Sport

I hennar første konkurransesesong slo 24 år gamle Kristin Gjerde frå Hareid til med ein særs imponerande fjerdeplass i bikinifitness i europameisterskapet i Bodybuilding og Fitness, som gjekk av stabelen i Santa Susanna i Spania.

- Eg har nesten ikkje ord. Det kan kanskje virke litt rart, men eg har ei veldig ro over meg no, samstundes som eg er veldig stolt over meg sjølv. Det har vore så mykje hardt arbeid, og eg har gått nokre harde runder med meg sjølv mentalt. No er eg berre så glad og stolt over det eg har fått til i debutsesongen min, seier Kristin Gjerde på telefon frå Spania.

Måndag reiste ho, coach Tone Opheim og sambuar Markus Aasmo Håvik, heim til Norge.

Debuterte i mars, fjerdeplass i EM i mai

Ho har trena styrke og anna i mange år allereie, men steget over i bikinifitness-verda tok ho først i år. Gjerde debuterte i konkurranse 25. mars, då ho var med i Sandefjord Open. Der sikra ho seg faktisk også sigeren i si klasse. Så var ho med under Norges største fitness-konkurranse, Oslo Grand Prix, der ho tok ein imponerande andreplass.

På grunn av den flotte prestasjonen i Oslo blei Kristin plukka ut til å representere Norge under EM i Spania. Og der vart det altså nok ei imponerande plassering.

- Eg gjekk inn i konkurransen med innstillinga om at eg skulle gjere mitt beste, men samstundes skulle eg ikkje ha for høge forventingar. Målet mitt var å kome meg til finalen, men då eg kom til konkurransestaden og såg dei andre utøvarane tenkte eg at nivået vart for høgt denne gangen. Eg skulle også konkurrere i den største klassen, der det var flest deltakarar med. Eg vart difor desto meir overraska då eg såg at det likevel gjekk bra, seier Kristin og legg til:

- Eg hugsar ikkje så mykje av sjølve finalen no dagen etter, men eg hugsar at eg nærmast var i sjokk kvar gong nummeret mitt blei ropt opp, og eg var vidare til neste runde. Då eg blei ropt opp blant dei som skulle til finalen toppa det seg. Då nummeret mitt blei ropt opp og eg fekk fjerdeplassen i finalen, fekk eg det eigentleg ikkje heilt med meg. Men det var stort, det var det verkeleg.

Noko av det spesielle med konkurransen var ifølgje Kristin Gjerde at ingen av dei som sat i dommarpanelet var norske.

- At eg blei dømt fram til ein fjerdeplass av eit panel med internasjonale dommarar betyr ekstra mykje for meg, seier Gjerde.

Direkte kvalifisert til EM om to år

Etter finalen var det feiring med resten av landslaget.

- Det er ikkje til å leggje skjul på at dette er noko som krev mykje dedikasjon, disiplin og innsats. Spesielt dei siste vekene fram mot konkurranse er ekstra harde. Frå sist konkurranse i Oslo og fram til EM var fokuset mitt å skjerpe forma ytterlegare. At eg var på plass i Spania allereie onsdag i førre veke saman med coachen min Tone (Opheim, journ. anm), var avgjerande for meg, fortel Kristin.

I Spania konkurrerte Kristin i bikinifitness-klassen senior 24 år og oppover, minus 158 (høgde). 40 land var representerte i EM, og i Kristin Gjerde si klasse var det heile 25 deltakarar.

- At eg då gjer det så bra gir meg sjølvsagt inspirasjon til vidare satsing. No ser eg mest fram til å kome heim, så får eg evaluere seinare korleis eg vil ta dette vidare. Men eg har lyst til å halde fram, seier ho.

No blir det ein friperiode, der Kristin kan ha eit litt anna trenings- og kosthaldsfokus.

- Det skal bli veldig godt med eit litt anna opplegg ei stund framover, seier Gjerde.

Med fjerdeplassen i EM er ho direkte kvalifisert til EM to år fram i tid, i tillegg til at ho kan søkje seg til VM gjennom landslaget.