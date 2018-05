- Er det ein kamp du skal sjå i år, så er det denne

Sport

- Eg er ikkje her på grunn av "Heimebane", "Varg" og det surret der. Eg er her for å sjå på Hødd, opnar komikaren med i videoen som blei filma på Høddvoll dagen før cupkampen mellom Hødd og Kristiansund.

Hødd møter som kjent Kristiansund i 3. runde av NM i fotball heime på Høddvoll. Eliteserielaget frå byen med samme namn skal få det tøft i Ulsteinvik, meiner Ramm.

- Om det er nokon ein har lyst til å slå, så er det lag som ligg i eliteserien, seier Ramm, peikar på kunstgrasmatta bak seg og held fram:

- Hødd-gutta kjem hit i morgon, dei skal slå Kristiansund og vise at også dei høyrer heime i 2. divisjon.

- Tok utfordringa på strak arm

Ramm, som er kjend frå ei rekkje filmar og TV-program, var innom Ulsteinvik då han spelte inn materiale til ein TV-serie han jobbar med, då Hødd-administrasjonen såg moglegheita til å ta ein prat med karen frå Tønsberg.

- Han har spelt fotball sjølv, og er interessert i sporten, og stilte sporty opp til ein liten promofilm før cupkampen. Han tok utfordringa på strak arm, og eg føler han leverte godt, seier mediaansvarleg i Hødd, André Aurvåg Gardshol til Vikebladet Vestposten.

Videoen er filma av nemnte Gardshol, og er publisert her på Vikebladet.no med løyve frå klubben.