Før Hødd - KBK

Sport

Dei blåkvite tok seg vidare til 3. runde i NM etter å ha slått Florø, men då måtte det ekstraomgangar til for å skilje laga. KBK var også på Sunnmøre i 2. runde, og tok seg greitt forbi Bergsøy med 6–0 siger på Havila stadion.

Medan Hødd er inne i sin andre sesong på rad i 2.-divisjon er KBK inne i sin andre Eliteseriesesong. I fjor enda laget på ein sterk sjuandeplass i debutsesongen og det er liten tvil om at Hødd har ei solid utfordring framom seg.

Ein skal likevel ikkje lenger tilbake enn 2016 for å finne siste sesongen dei to laga spelte i same divisjon, og det er Hødd som har vunne den siste kampen mellom laga. Men sjølv om Hødd vann heimeoppgjeret mot KBK i 2016, så enda sesongen med nedrykk for Hødd, medan KBK sikra seg plass i Eliteserien for første gong.

Torsdagens bortelag hatt ein ok start på sesongen, og har berre tapt to kampar i serien. Det var mot Brann og VIF, men laget har tatt poeng borte mot Rosenborg, slått både Lillestrøm og Stabæk, og etter tapet for Brann har klubben no gått seks kampar på rad utan nederlag. Det inkluderer to sigrar i cupen, der Sunndal og Bergsøy har blitt slått i dei to første rundane.

Sidan sist laga møttest har det vore til dels store utskiftingar i Hødd. Frå kamptroppen som slo KBK 1-0 på Høddvoll i 2016 er det berre Jan-Lennart Urke, Steffen Moltu, Joakim Wrele og Ole Monrad Alme som framleis spelar i Hødd. KBK har hatt noko meir stabilitet i troppen, og Hødd må mellom anna framleis passe på å ikkje gje Karamoko Daouda Bamba for mange moglegheiter. Angriparen er KBK sin toppscorar i Eliteserien så langt denne sesongen med fire mål. I KBK-troppen finn ein også Christoffer Aasbak, som spelte i Hødd i 2016, men som gjekk til Kristiansund-klubben før 2017-sesongen. Han har fem kampar for KBK så langt i år, men har ikkje vore involvert i KBK sine tre siste kampar.

For Hødd sin del er Steffen Moltu tilbake etter å ha sona karantene mot VIF 2. Andreas Breimyr stod også over kampen på måndag for å ikkje ta nokon sjansar. Han er truleg også klar til kampen mot KBK.

Hødd sine fem siste:

VIF 2 1-0 (h)

Florø 1-0 (h)

KFUM Oslo 1-3 (b)

Vard Haugesund 0-0 (h)

Volda 1-0 (h)

KBK sine fem siste:

Stabæk 1-0 (h)

Bergsøy 6-0 (b)

Tromsø 0-0 (b)

Bodø/Glimt 1-1 (h)

Sunndal 4-0 (b)