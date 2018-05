Sport

Ifølgje nettsidene til Dimna IL er den nye personlege rekorden til Lydersen på 46,45 meter.

Ho sette rekorden under nasjonal kastsamling på Byrkjelo torsdag.

På nettsida heiter det også at Lydersen har fått kasta mykje slegge i vinter, og at hennar personlege rekord nok står i fare for å verte slått når ho får trene endå meir på sleggekast utandørs.