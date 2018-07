Hødd åleine på toppen

Sport

Hødd fekk ei perfekt opning på haustsesongen med 2-0 sigeren over Kjelsås på bortebane laurdag. Kjelsås var eitt av dei fire laga som var med heilt i toppen før sommarpausen, saman med Hødd, KFUM Oslo og Skeid.

I den første runden etter pausen gjekk det aller mest Hødd sin veg i toppen. Det var nemleg ikkje berre Kjelsås som tapte poeng. Skeid tapte sin første kamp for sesongen då Bryne var for sterke på Jæren og vann 3-1 søndag. Måndag hadde KFUM Oslo sjansen til å gå heilt til topps, på betre målforskjell enn Hødd, men heime mot VIF 2 blei det berre 2-2 og dermed tronar Hødd åleine på topp i avdelinga, to poeng framom Skeid og KFUM.

I botnen er det Nardo, Brattvåg og Vard Haugesund som ligg under streken. Nardo på 12. plass har 11 poeng og er poenget bak VIF 2 på rette sida av nedrykksstreken.

Runde 12:

Stjørdals-Blink - Vidar 3-1

Vard - Egersunds 2-2

Kjelsås - Hødd 0-2

Nardo - Brattvåg 1-0

Fløy - Arendal 0-0

Bryne - Skeid 3-1

KFUM - VIF2 2-2

Neste runde:

Skeid - Fløy

Vidar - Vard

Brattvåg - Stjørdals-Blink

Arendal - Kjelsås

Egersunds - KFUM

Hødd - Nardo

VIF2 - Bryne