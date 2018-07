Hødd hentar Start-keeper?

Sport

Dei siste månadane har Jonas Mathiesen vore Ole Monrad Alme sin reserve på keeperplassen i Hødd. I løpet av månadane Mathiesen har vore i klubben har det ikkje blitt a-kampar i serie eller cup, men keeperen har stått seks kampar for Hødd 2 i 3.-divisjon. Til hausten skal 24-åringen vekk for å studere, og sidan Jan-Lennart Urke framleis er ute med skade måtte Hødd dermed ut på keeperjakt.

Med Urke på sidelinja er det Ole Monrad Alme som er det klare førstevalet på keeperplassen i Hødd, men klubben er interesserte i å ha konkurranse på keeperplassen, samt å ha gode alternativ i tilfelle Alme også skulle bli skadd.

No ser det ut til at løysinga blir Benjamin Boujar. 24-åringen har spelt i Start sidan 2017 og har sju a-kampar og 16 kampar for Start sitt andrelag. Boujar har tidlegare spelt for Vindbjart og Vigør.

Ifølgje Fedrelandsvennen (krev innlogging) blir Boujar truleg klar for Hødd innan kort tid. Etter det avisa erfarer er det i første omgang snakk om eit lån ut sesongen.