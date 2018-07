Boujar er klar for Hødd

Sport

Under Hødd si trening onsdag føremiddag dukka laget sin nye keeper, Benjamin Boujar opp på feltet. Boujar var ikkje med på sjølve treninga, men fekk møte sine nye lagkameratar for første gong.

Til Hødd sine nettsider seier sportssjef André Nevstad:

– Benjamin er ein offensiv keepertype, sterk fysisk, reaksjonssterk, trygg med beina og ekstremt dedikert for den jobben som må leggast ned kvar einaste dag for å utvikle seg vidare. Vi trur han raskt vil kome inn i gruppa og bidra på ein positiv måte, og vi ønskjer han velkomen til Hødd.

Etter at Jan-Lennart Urke vart skadd i oppkøyringa vart Hødd nøydde til å hente inn ein ekstra keeper. Sidan i vår har difor Jonas Mathiesen vore i Hødd, men sidan han skal flytte vekk for å studere måtte Hødd ut på ny keeperjakt. Den blir no avslutta etter at Boujar er på plass i Ulsteinvik. Onsdag gjennomførte han medisinsk sjekk og signerte kontrakten med Hødd.

Boujar har spelt 7 a-kampar for Start etter at han kom til klubben før 2017-sesongen.

– Eg har høyrt veldig mykje bra om Hødd, og lét meg imponere når klubben vart cupmeister i 2012. Mange spelarar har utvikla seg i Hødd og gått vidare til klubbar i Eliteserien og slått til vidare der, tenker på Helland, Diomande, Nyland, Aursnes, Ulland, Kallevåg med fleire. Elles er det gode fasilitetar her med ny flott stadion og alt ligg godt til rette, seier Boujar til Hødd sine nettsider.