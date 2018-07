Dritlei av hundeskit på Høddvoll

Sport

– Det er svært respektlaust, slår Per Arve Moldskred, anleggssjef i Hødd fast.

Han fortel at det er svært frustrerande, både for dei som jobbar i klubben og for dei mange frivillige som brukar mykje tid på å halde anlegget i god stand. Fleire dagar i veka må dei rydde opp etter hundar som har gjort frå seg inne på anlegget.

Då a-laget til Hødd trente på Høddvoll onsdag føremiddag var det fleire stadar tydlege spor etter ein eller fleire hundar, noko mellom anna Hødd-trenar Sindre Eid uttrykte stor frustrasjon over.

Både han og Moldskred meiner det er svært synd at banen, som mellom anna blir brukt av svært mange barn og unge, skal bli grisa til på denne måten.

På Høddvoll står det fleire plassar skilt om at det mellom anna er forbode med dyr på anlegget. Ifølgje Per Arve Moldskred gjeld desse likevel berre under a-laget sine kampar, men oppmodinga frå Høddvoll er uansett at hundeeigarar må finne andre stadar der hundane kan gjere frå seg.