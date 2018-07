Semifinaletap for det norske J19-landslaget

Sport

Det blei dessverre ikkje finaleplass for det norske J19-landslaget i fotball under EM i Sveits. Fredag tapte laget 0-2 for Tyskland i semifinalen, etter ei scoring like før pause og dobling like etter kvilen.

J19-landslaget og keepertrenar Ronny Osnes er klare for semifinale i EM: - Vi jobbar fantastisk godt saman Ulsteiningen Ronny Osnes er for fjerde gong med Norge sitt jenter 19-landslag til europameisterskapet i fotball. No er jentene klare for semifinalen!

Ronny Osnes frå Ulsteinvik er keepertrenar for det norske laget.

Tyskland møter Spania eller Danmark i finalen.