– På Høddvoll forventar publikum at vi skal vinne

Sport

Etter ti seriekampar på rad utan tap har Hødd klatra heilt opp på førsteplassen i 2.-divisjon avdeling 2. Med siger over Nardo søndag vil Hødd vere i førarsetet midtvegs i sesongen. Sist runde var nemleg Hødd einaste av topplaga som fekk med seg full pott, og mellom anna gjekk Skeid på sesongens første tap.

No ventar Nardo og Stjørdals-Blink heime, samt Vard Haugesund borte i dei tre neste kampane for Hødd, alle motstandarar som bør vere overkomelege for dei blåkvite, med den formutviklinga Hødd har hatt.

– No er det verkeleg i våre hender. Vi jobbar for å ligge på førsteplassen og har vore like bak ei god stund, eitt eller to poeng bak toppen, men vi fekk resultata med oss sist helg og det er veldig kjekt, fortel Joakim Wrele.

Han scora eitt av dei to måla då Hødd slo Kjelsås 2–0 i Oslo sist laurdag, etter at Markus Naglestad gav Hødd leiinga. Sigeren var Hødd sin sjuande denne sesongen.

Ikkje på heimebane i helga? Sjå kampen her:

Mykje hardt arbeid

Hødd har berre tapt ein seriekamp så langt, borte mot KFUM Oslo i tredje serierunde, og med unntak av nokre unødvendige uavgjortkampar i starten på sesongen har det meste sett temmeleg solid ut frå dei blåkvite.

– Vi veit at når vi spelar som vi kan og når vi har gode treningskvardagar så kan vi vinne kvar kamp vi spelar. Samstundes må vi ta ein kamp av gongen. Det er 14 kampar igjen og sjølv om vi har førsteplassen før denne runden så betyr ikkje det at vi gjer det når serien er slutt. Det er mykje hardt arbeid som skal til fram til då, seier Wrele.

Søndagens motstandar for Hødd er Nardo. Dei slo Brattvåg sist helg, men var likevel under nedrykksstreken før kampen mot Hødd. På bortebane har ikkje Nardo fått med seg meir enn fire poeng på seks kampar.

Hødd må uansett ta motstandarane på alvor, for tidlegare i sesongen har det blitt poengtap mot både Vidar og Vard Haugesund på nedre halvdel.

– Vi skal ha same innstillinga uansett om vi møter laget på toppen eller på botnen av avdelinga. På Høddvoll forventar publikum at vi skal vinne, men vi må prestere opp mot vårt beste for å få det til.

Fantastisk å ligge på topp

Trenar Sindre Eid vart godt fornøgd med 2–0 sigeren over Kjelsås og med Hødd sitt gode utgangspunkt før andre halvdel av sesongen.

– No er vi på toppen av tabellen og det er sjølvsagt der vi ønskjer å vere, men vi skal ikkje sjå for mykje på tabellen. I staden skal vi jobbe godt, ha gode treningar og førebu oss skikkeleg til det vi møter.

Før Nardo kjem på besøk er Eid trygg på at laget skal vere klare for det som møter dei.

– Vi har allereie sett ein del på dei og har god kjennskap til dei, men heime på Høddvoll handlar det hovudsakleg om at vi gjer det vi skal. Då har vi alle moglegheiter på søndag. Det handlar om å levere ein god prestasjon, om å vere klare både fysisk og mentalt. Det blir cupfinalar kvar helg framover og det er vi veldig klare for. Det har vi førebudd oss på heile sesongen, på at det blir tett og jamt i toppen, og vi gler oss til å vere med på den reisa. Det er fantastisk å ligge på topp og der ønskjer vi å bli verande, seier trenaren.

I fjor vann Hødd 2–0 over Nardo på Høddvoll, medan det enda uavgjort då laga møttest i Trondheim.

