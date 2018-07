Vi følgjer utviklinga under Norway Cup

Sport

Tips oss! Har du bilete frå Norway Cup eller tips om noko lokalavisa bør få med seg frå turneringa? Send inn bilete, tips, kampreferat og historier til sport@vikebladet.no eller send oss ei melding på vår Facebook-side.

For Hareid sine lag blei det ein forrykande under Norway Cup. Alle Hareid-laga vann sine opningskampar. For Hødd sin del var det litt meir blanda resultat, men også dei blåkvite fekk med seg godt med sigrar i første gruppespelskampane.

Sjå alle resultata frå søndagskampane her:

Mandag ventar nye utfordringar for både Hareid og Hødd.

J14: Hødd Kvit - Charlottenlund SK 1-2

Etter ein overbevisande 5-0 siger søndag såg det også ut til å gå vegen frå start for Hødd-jentene mot Charlottenlund. Hødd tok leiinga mot trønderane, men Charlottenlund slo tilbake og snudde kampen til 1-2.

J14: Vanylven FK - Hareid 3-0

Den første kampen med Hareid-lag involvert var eit sunnmørsderby mot Vanylven FK i J14-klassa. Etter ein jamn førsteomgang tok Vanylven leiinga i kampen få minutt før pause.

I den andre omgangen var det laget frå Vanylven som fekk det best til å stemme og som la på til både 2-0 og 3-0 før sluttsignalet.