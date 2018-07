Til a-sluttspel etter tre strake sigrar

Sport

G14 11ar gruppe 9:

Gjerdrum - Hødd 0-2

Korsvoll - Hødd 0-6

Hødd - Norheimsund 2-1

Hødd sitt G14-lag gjekk gjennom gruppespelet utan å tape eit einaste poeng. Tre strake sigrar sikrar Hødd plass i a-sluttspelet, der dei går inn i 1/32-finale.

I tv-sendt kamp tysdag morgon var det Oliver Eliassen Aske som gav Hødd leiinga etter 12 minutt. Det som først såg ut som eit innleggsforsøk enda med å sette keeper ut av spel etter at ballen skifta retning på den humpete grasbana. Hødd kunne juble for 1-0, som også var resultatet ved pause.

Det var dei to topplaga i gruppa som møttest i denne kampen og det stod om gruppesigeren. Då gjorde det godt for Hødd med ei ny scoring berre minuttet ut i den andre omgangen. Kyrre Meinseth blei spelt fram på høgresida og brukte berre ei berøring på å sende ballen over i lengste hjørnet.

Norheimsund slo raskt tilbake og reduserte berre to minutt seinare, men Hødd var det beste laget i denne kampen og vann gruppefinalen 2-1.

G14 7ar gruppe 5:

Hareid - Elverhøy 7-0

Lom II - Hareid 1-19

Hareid - The FA of Jerusalem

Etter to storsigrar for Hareid var det duka for gruppefinale mot The FA of Jerusalem frå Palestian tysdag morgon. Også det palestinske laget hadde vunne stort i sine to første kampar, og det var dei som tok føringa mot Hareid. Ved pause var stillinga 0-2 og The FA of Jerusalem la på til 0-3 ikkje lenge etter pausen. Det palestinske laget la også på med både eit fjerde og femte mål i den andre omgangen. Deretter reduserte Benjamin Rise til 1-5 for Hareid, men det blei tap i den siste gruppespelskampen.

Hareid er likevel klare for 1/16-finale i a-sluttspelet. Der er det Høyang IL som blir Hareid sine motstandarar. Dei slo Bergsøy 3-2 tysdag morgon i kampen om gruppesigeren i gruppe 11.

G16 11ar gruppe 8:

Hødd II - Rosendal 1-5

Langus IL - Hødd II 2-2

Ulefoss - Hødd II 2-1

Det gjekk ikkje heilt vegen for Hødd 2 i gruppespelet under Norway Cup. Før siste gruppespelskampen måtte laget vinne med fleire mål, samstundes som at Rosendal måtte slå Langhus i det siste oppgjeret i gruppa. Mot Ulefoss SF vart det dessverre tap for Hødd-gutane, som no skal ut i 1/32-finale i B-sluttspelet. Der er det anten Strindheim 3 eller Bremnes 2 som blir motsander.