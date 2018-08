Måtte ha to kampar for å sikre avansement

Sport

1/8-finalen mellom Oppsal og Hareid i A-sluttspelet vart spelt onsdag kveld. Etter 0-0 ved full tid vart det først ekstraomgangar, før kampen til slutt måtte avgjerast på straffesparkkonkurranse. Der var det Oppdal som leverte best og som slo ut Hareid.

Men her hadde ikkje alt gått rett føre seg, for i staden for to ekstraomgangar vart det berre spelt ein. Hareid enda opp med å levere protest og fekk gjennomslag. Dermed omkamp mellom laga torsdag morgon.

I det første oppgjeret mellom laga var det Hareid som såg ut til å ha mest å kome med, men utan å få ballen i mål. Også omkampen mellom Oppdal og Hareid blei av det målfattige slaget, men Hanna Holstad Grimstad teikna seg på scoringslista med kampens einaste mål og sørga for at Hareid skal spele kvartfinale mot Hafslo. Den går allereie klokka 12 på Ekebergsletta.