Keeperdebutant i tremålssiger

Sport

Etter ein mållaus førsteomgang vart andreomgangen alt anna enn målfattig. Anna Nerland Aahjem sende Hødd i føringa tre minutt etter pause og dobla leiinga ti minutt seinare. Botnlaget Ravn reduserte deretter til 1-2, men Nerland Aahjem var ikkje ferdig for kvelden. Ho sette inn sine tredje og fjerde mål i løpet av tre minutt og sørga for at kampen var punktert med i underkant av 15 minutt igjen.

Ravn reduserte ein gong til, men heilt på tampen sette Anna Tødenes inn sitt første 3.-divisjonsmål og sikra at det blei tremålssiger for Hødd.

Resultatet betyr at Hødd no har seks poeng ned til Volda på andreplass etter ti seriekampar. Med seks kampar igjen er det dermed Hødd som er store favorittar til å sikre seg opprykkskvalifisering til 2.-divisjon. Der vil dei eventuelt møte vinnaren av 3.-divisjonsavdelinga for Nordmøre og Romsdal.

I bortekampen mot Ravn fekk Marianne Rekdal Heggstad debuten sin som Hødd-keeper. 18-åringen har ifølgje Hødd signert ei kontrakt ut sesongen. Ho har spelt åtte kampar for Blindheim/Fortuna i 3.-divisjon tidlegare denne sesongen.

Hødd stilte med desse 11 frå start: Marianne Rekdal Heggstad - Madelen Gustavsen, Andrine Nevstad, Johanne Helvig, Ellen Nerland Aahjem, Lina Dorthea Stave, Ragnhild Ertesvåg, Therese Holstad, Anna Nerland Aahjem, Caroline Overvåg, Anna Nygård Thunem.

Benk: Rebecca Eikrem Sande, Anna Tødenes, Thea Ertesvåg.

Hødd sin neste kamp kjem allereie onsdag, då HaNo er gjestar på Høddvoll. Tysdag spelar Hareid bortekamp mot Brattvåg, før det er duka for lokaloppgjer mellom Hareid og Hødd på Hareid neste onsdag.