Ein omgang kvar på Eidsåvoll

Sport

Måndag kveld hadde både heimelaget Vanylven FK og bortelaget Hødd 3 sjansen til å ta over tabelltoppen i 6.-divisjon avdeling 3, men det måtte siger til for å passere Hasundgot.

Hødd 3 kom frå bortesiger mot nettopp Hasundgot, medan Vanylven FK slo til med 12-0 siger over Hareid 2 fredag.

Vanylven heldt fram nesten på same måten som mot Hareid 2 og det tok under eitt minutt før dommar Birger Breivik kunne registrere kampens første mål. Henning Olai Sætre scora målet for Vanylven.

17 minutt seinare auka Torgeir Halsen til 2-0, og i det halvtimen vart passert på Eidsåvoll la Uchin Cho på til 3-0. Det såg med andre ord ut til å gå mot ein grei heimesiger, men kampen skulle skifte fullstendig karakter etter pause.

For på Eidsåvoll hadde laga kvar sin omgang og i den andre var det Hødd 3 som slo tilbake.

Etter 61 minutt reduserte Håkon Grimstad Thormodsæter til 3-1, før Sander Ringstad sette inn 3-2 fire minutt seinare.

Vanylven FK heldt på leiinga si til det stod att sju minutt av kampen, men då sette Ringstad inn sitt andre og Hødd 3 siitt tredje.

Dermed blei det poengdeling i Vanylven og framleis tabelltopp for Hasundgot. Hødd 3 er oppe på 17 poeng og like mange som Hasundgot, men med svakara målforskjell og ein kamp meir spelt. Vanylven FK er oppe på 16 poeng med like mange kampar som Hasundgot. Bergsøy 2 er også oppe på 16 poeng.

Denne veka skal det spelast tre kampar til i 6.-divisjon avdeling 3. Onsdag tek Hareid 2 imot Hasundgot på Hareidsmyrane. Vanylven FK tek turen til Storøyra torsdag for å møte Gjerdsvika/LGFK 2, medan Hødd 3 får besøk av Bergsøy 2 på Høddvoll laurdag.