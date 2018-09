Eittmålstap mot topplag

Sport

Hareid IL spelte fredag kveld ein tøff bortekamp mot Emblem. Heimelaget har vore i svært god form i det siste, og hadde andreplassen bak AaFK 2 før kampen mot Hareid.

Kampens einaste mål kom etter 19 minutt, då Stephen Fellows sette ballen i nettet for heimelaget. Hareid pressa på for utlikning i den andre omgangen, men utlikninga kom aldri og det enda med heimesiger.

Ei trøyst for Hareid er at laget har tetta godt igjen bakover i det siste. På dei tre siste kampane har det berre blitt to baklengsmål.

Emblem var førehandsfavorittar før kampen mot Hareid, og det blei også favorittsiger i dei andre 4.-divisjonskampane spelt fredag.

Volda snudde til siger borte mot Valder i ein kamp som enda 2-3. Både Rollon og Bergsøy vann 4-0, i kampar mot Godøy og SIF/Hessa, medan LGFK slo FK Sykkylven 3-1 på Larsnes stadion. I den siste kampen vann AaFK 2 3-1 over Ørsta.

Det betyr at AaFK 2 framleis toppar avdelinga og har fire poeng ned til Emblem og fem ned til Bergsøy på tredje.

I botnen er det framleis Godøy og FK Sykkylven som har dei to nedste plassane. Hareid med ti poeng har fire poeng på FK Sykkylven og eitt opp til Valder på plassen framom. LGFK er oppe på 15 poeng etter kveldens siger.

Hareid møter Rollon heime på Hareid om ei veke.