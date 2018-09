Klart for naboduell på Hareid

Sport

Det var serieleiarane frå Hødd som var sterkast då laga møttest på Høddvoll 16. mai. Hareid kjempa godt, men Hødd vann til slutt 4-0.

Onsdag er det duka for ny duell mellom laga, då på Hareidsmyrane KGB.

Hødd kan vinne sin tiande strake kamp med siger over Hareid. Etter to uavgjort kampar i opninga av sesongen har Hødd vore feilfrie og det har også ført laget til topps i avdelinga. For Hødd vil 16 poeng på dei siste åtte kampane garantere at det blir opprykkskvalifisering.

Hareid er nede på ein sjuandeplass, men der dei fleste laga i avdelinga har spelt 11 kampar, har Hareid berre spelt åtte. Laget har dermed gode sjansar til å klatre nokre plassar med positive resultat i hengekampane.

Det blir spanande å sjå kva Hareid kan levere onsdag. Laget har nemleg berre spelt ein kamp denne hausten, der dei tapte 0-1 for Blindheim. Dette er einaste kampen laget har spelt sidan 30. mai.

Men onsdag er det endeleg kamp igjen, og med lokale lag på begge halvdelane blir det ein godbit i Hareidsmyrane.