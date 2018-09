Nær draumegrensa i Berlin

Sport

Den svært løpssterke 29-åringen har mange sterke resultat bak seg i lokale løp, og det er ikkje lenge sidan Pedersen tok eit klart gull på halvmaraton under Nordvest maraton på Hareid.

Eit av hovudmåla denne sesongen har likevel vore både større og lenger, med heilmaratondistansen under Berlin Marathon, som vart arrangert denne helga.

Årets maraton vart av det historiske slaget, då kenyanske Eliud Kipchoge sette ny verdsrekord på tida 2:01:39. Det var ei forbetring av verdsrekorden med 78 sekund.

Rekord vart det også for Olger Pedersen. Løparen som representerer Dimna IL har saman med fem andre løparar, mellom anna inkludert NRK-profilen Jann Post, dokumentert vegen mot det store målet – å kome under 2 timar og 30 minutt – på facebook-sida ”Breaking 2:30”.

I Berlin var det ikkje langt frå at draumen vart verkeleg for Pedersen. Etter 35 kilometer var han to sekund bak skjema til 2:30:00, men då hadde han også tatt inn eit par sekund. Den siste biten gjekk det noko seinare for Pedersen, men han smadra sin personlege rekord på maraton med ei tid på 2:31:11. Hans tidlegare ”pers” var 2:36:38. Det er dermed ei forbetring med nesten fem og eit halvt minutt.

– Eg er veldig fornøgd trass i at det blei litt bak det opphavlege målet. Eg frykta at det kom til å gå verre i dag sidan det har gått litt tungt heilt sidan april, fortel Olger Pedersen.

Etter ein sesong der det ikkje har stemt skikkeleg for langdistanseløparen var det betre klaff under Berlin Marathon.

– Det positive var at eg følte meg bra og hadde bra med krefter igjen på tanken når eg kom i mål. Heldt ca. 2:29-skjema fram til 35 km, men sleit med krampetendensar i eine leggen derfrå, fortel Pedersen, som no har forbetra sin personlege rekord med åtte minutt frå 2017.

At han no berre var rett over minuttet bak å klare målet om ei tid under 2:30 gjorde godt for 29-åringen.

– Det er motiverande å sjå at under 2:30 er innan rekkevidd, og eg er veldig motivert for å jobbe vidare mot betre tider!

PS! Under Berlin Marathon passerte Olger Pedersen halvvegs på 1:14:43. Det er tre minutt raskare enn vinnartida hans under Nordvest maraton.