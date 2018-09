Den store Styrkeprøva for 20. gong

Sport

Komande søndag 23. september er det tid for Den Store Styrkeprøva. Turmarsjen som går over fjellryggane mellom Eiksund, Alskleiva og Korshamna, vert i år arrangert for 20. gongen, melder arrangøren, Trimgruppa i Hareid IL

Dei fortel at marsjen har hatt mellom 40 og 50 deltakarar dei siste åra. I ordinær marsjfart tek det 3-4 timar frå Eiksund til Alskleiva – og ytterlegare eit par timar frå Alskleiva til Korshamna.

Trimgruppa understrekar at marsjen, som dei siste åra også har vore annonsert i nettbladet kondis.no, er eit tiltak for heile familien. Tidtaking blir gitt berre som ein service.

- I år er det meininga at den som vil, kan delta i det hypermoderne tidtakaropplegget, som vart brukt seinast under triathlon-arrangementet på Holesanden, seier dei.

Hovudpoenget for Trimgruppa er at folk skal kome seg ut i naturen og få ei god oppleving.

Når det gjeld det reint praktiske opplyser Trimgruppa i Hareid IL at deltakarane må sjølve skaffe transport til startpunktet og heim att frå målområda. Det blir trekt ut gåvepremiar mellom deltakarane.

- Hovudstarten er i vegkrysset der gamlevegen i Eiksundbygda kjem opp frå det tidlegare ferjeleiet og går i kryss med vegen vidare mot Øggarden. Det går også an å starte i Alskleiva og gå derifrå til Korshamna via Ulsettua og Åsefjellet. Det siste strekket går på skogsveg til ”målstreken” i krysset med bilvegen der, forklarer arrangørane

I Alskleiva vert det sett opp drikkestasjon.