Bortepoeng for rekruttane

Hødd sine rekruttar har ikkje plukke altfor mange poeng denne sesongen, men mot Follo har det blitt fire av seks i løpet av to kampar. Måndag enda det 0–0 på Ski stadion.

Hødd 2 stilte eit lag med sju spelarar frå A-troppen frå start.

At det enda uavgjort måndag er kanskje ikkje så overraskande. Follo starta sesongen svært bra, og kom til Høddvoll i mai som serieleiarar, men i det siste har det gått noko tyngre og laget hadde allereie spelt fire uavgjortkampar på rad før oppgjeret mot Hødd 2. Hødd-kampen var likevel den første på fem kampar der Follo ikkje scora mål.

Medan Follo framleis er trygt plassert på øvre halvdel, er tida i ferd med å renne ut for Hødd. Opp til trygg plass er det 12 poeng (kan vere 15 dersom Herd vinn sin hengekamp) og Hødd 2 har berre 18 poeng igjen å spele om. Akkurat no er det Herd, KFUM 2, Kristiansund 2 og Hødd 2 som ligg under streken.

Neste kamp for Hødd 2 er heime mot Ready. Den kampen går laurdag.

Kampfakta:

3.-divisjon avdeling 1

Follo – Hødd II 0 -0 (0–0)

Ski stadion

Dommar: Alexander Sæthern, Nesøya IL

Gule kort: Rasmus Haugsvær x2 (Follo). Jesper Törnqvist, Benjamin Boujar, Andreas Breimyr (Hødd).

Raudt kort: Rasmus Hagsvær.

Hødd II: Benjamin Boujar – Bastian Rasmussen, Jesper Törnqvist, Håkon Grimstad Thormodsæter, Johannes Sundgot – Håkon Botn Brautaset, Andreas Breimyr, Petter Haddal Worren (Tobias Pettersen Hatløy 63), Peter Hasund, Bam Hide – Robin Hjelmeseth