Ein kamp frå opprykk

Søndag går nemleg laget sin siste seriekamp for sesongen, borte mot Vanylven FK, så sant ikkje også denne kampen må flyttast frå Eidsåvoll. Vanylven sin siste kamp måtte nemleg flyttast til Tjørvåg på grunn av baneforholda.

Onsdag auka Hasundgot luka i toppen til seks poeng, etter å ha slått Gjerdsvika/Larsnes/Gursken2 5-2 heime på Hasundgot stadion. Bortelag scora først, men scoring frå Cato Veien og to frå Sebastian Kleven Moldskred sørga for leiing til pause, sjølv om Gjerdsvika/LGFK2 reduserte før kvilen. Etter pause stod Cato Veien og Ruben Muren for kvar si scoring og det enda med ein komfortabel tremålssiger til serieleiarane.

Hasundgot har spelt ein kamp meir enn Vanylven FK, men med tre poeng søndag vil ingen kunne gjere noko med kvittrøyene. Siger over Vanylven vil sikre opprykk og ein retur til 5.-divisjon etter fire sesongar i 6.-divisjon.

Tap for Vanylven FK vil derimot kunne skape ei litt meir spanande avslutning i avdelinga. For der Hasundgot spelar seg ferdig denne veka er det fleire lag som har kampar igjen, og tre av dei kan i teorien utfordre Hasundgot dersom det ikkje blir poeng i helga.

Eitt av dei er Hødd 3. Laget klatra opp på ein tredjeplass på tabellen onsdag med like mange poeng som Vanylven. Hødd 3 skal møte Hareid 2 og Bergsøy 2 i sine to siste kampar. Skal dei ha sjans til å passere Hasundgot må dei likevel score enormt mykje mål på sine to siste kampar, i tillegg til at Hasundgot må tape for Vanylven. For der Hasundgot har 35 plussmål har Hødd 3 berre 11. Vanylven FK har 27, men også dei må forbetre målforskjellen sin kraftig for å passere leiarlaget.

Hødd 3 gjorde jobben onsdag, då dei slo Tjørvåg 3-0 på Høddvoll. Nicolai Vik og Sander Michael Ringstad scora før pause, medan Richard Moldskred Hasund sette inn heimelaget sitt tredje få minutt før slutt.

Det einaste laget som kan ende opp med fleire poeng enn Hasundgot er Bergsøy 2. Dei har berre spelt ni kampar og skal møte Hødd 3, Vanylven FK og Gjerdsvika før sesongslutt. Dermed kan dei ende opp på 28 poeng.

Men skulle Bergsøy 2 tape for Gjerdsvika laurdag vil Hasundgot vere opprykksklare med eitt poeng på Eidsåvoll.