Avlyser Styrkeprøva

Sport

Tidlegare denne veka bestemte Haddal IL seg for å utsetje jubileumsfeiringa si på grunn av kraftig regn og vind. No har Trimgruppa i Hareid IL vedteke å avlyse turmarsjen Den Store Styrkeprøva mellom Eiksund, Alskleiva og Korshamna søndag.

- Vi har avventa vêrutsiktene i det lengste, men no ser vi at ruskevêret med kald og tildels hard nordvestleg vind og regnbyger skal halde fram også søndag, seier trimgruppeleiar Bernhard Harkjerr. - Og då blir det utriveleg både for deltakarar og funksjonærar. Vi får kome betre tilbake neste år.

Harkjerr opplyser at han var inne i Eiksund no på laurdag - og konstaterte at det rann veldig i både elvane og råsene.