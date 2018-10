Hødd kan sikre avdelingssigeren

Sport

Det startar med Hødd-damene som spelar sin nest-siste seriekamp for sesongen heime mot Herd 2. Med siger her vil Hødd sikre seg avdelingssigeren og dermed også plass i opprykkskvalifiseringa. Hødd slo Brattvåg 4–1 på bortebane sist veke og har ei fire poengs luke ned til Volda før dei to siste seriekampane.

Då Hødd og Herd 2 møttest i vår enda kampen med 2–2. Toppscorar Anna Nerland Aahjem scora begge for Hødd då.

Måndag møtest også Hødd og Herd sine G19-lag i 1.-divisjon på Sunnmøre. Hødd kan klatre opp til andreplass i avdelinga med siger over Herd. Spjelkavik toppar avdelinga fem poeng framom Hødd.

Sist ut på Høddvoll måndag er 3.-divisjonskampen mellom Hødd 2 og Herd. For Hødd 2 sin del er det berre ære igjen å spele for etter ein tung sesong, medan Herd kjempar med nebb og klør for å unngå å rykke ned saman med Hødd sine rekruttar. Herd ligg på den siste trygge plassen i avdelinga, men kan klatre eit par plassar med siger måndag kveld.

