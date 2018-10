Ny Frigg-scoring for Mork

Sport

Det er ikkje berre i Hødd 2 at spelarar frå Ulstein og Hareid spelar 3.-divisjonsfotball. Rundt om i dei seks avdelingane er det ei rekkje spelarar frå Hareidlandet som bidreg for ulike klubbar og nokre av dei er for fullt med i kampen om opprykk.

3.-divisjon avdeling 1:

Hødd 2 spelar måndag heime på Høddvoll mot Spjelkavik, men for rekruttane til Hødd er det berre æra att å spele for, sidan laget allereie er klare for neste års 4.-divisjon.

I helga sikra Oppsal avdelingssigeren då dei slo Rilindja på bortebane. Resultatet betyr også at det framleis er seks poeng mellom Herd og Rilindja med to kampar att av sesongen. Det betyr at det er gode sjansar for at Herd spelar i 3.-divisjon også neste år. Martin Mork Breivik spelte ikkje då Herd tapte 2–3 for Molde 2 laurdag etter at han fekk sitt fjerde gule kort for sesongen mot Ullern.

Det er ikkje lenger like mange sunnmøringar å sjå på Lokomotiv Oslo som det tidvis har vore tidlegare, men i sommar melde Sander Djupvik overgang til Osloklubben. Han fekk også eit innhopp i helga, då ”Loket” vann 2–1 over Drøbak-Frogn og klatra opp til ein fjerdeplass i avdelinga. Her er det likevel svært tett og ikkje meir enn fem poeng frå Lokomotiv Oslo på fjerde til Herd på niandeplass.

Hødd 2 skal spele 4.-divisjonsfotball i 2019 og slik blir det også for Kristiansund BK 2. Elias Flø spelte heile kampen då laget klarte uavgjort 3–3 borte mot Follo laurdag. Flø har vore eit fast innslag i KBK 2-laget etter overgangen frå Hødd i sommar, men har berre fått vere med på to sigrar på dei ni kampane han har spelt denne hausten.

3.-divisjon avdeling 2:

Daniel Haanes spelte 73 minutt i Østsiden sin 4–3 siger over Strømsgodset 2 laurdag. Laget som blir trent av Tor Arild Janson-Haddal har kjempa for å unngå nedrykk, men med sju poeng opp til Skjetten før dei to siste serierundane blir det 4.-divisjonsspel for laget den komande sesongen. Også William Fjørtoft spelar for Østsiden denne hausten, men han måtte stå over i helga etter to gule kort sist kamp.

I andre enden av tabellen har vi Sivert Pieroth og Lørenskog. I helga vart det ein 4–2 siger over Bjørnevatn for laget på tredjeplass i avdelinga. Opp til Kvik Halden er det fem poeng og det blir nok for tøft å snyte dei for opprykket. Pieroth har spelt i klubben heile sesongen, men dei siste månadane har det blitt få kampar for keeperen, som sist stod ein 3.-divisjonskamp 25. august.

3.-divisjon avdeling 4:

Både Nils-Erik Engen og Audun Øvrelid kom inn for Fyllingsdalen då dei slo opprykksrivalane Lysekloster 3–1 laurdag. Engen kom inn etter 68 minutt, medan Øvrelid berre fekk med seg sluttminutta av bortekampen.

Resultatet sørgar for at Fyllingsdalen er to poeng bak Sotra og poenget framom Lysekloster før dei to siste seriekampane. I denne avdelinga kan det fort bli spenning til siste slutt, då Fyllingsdalen reiser til Sotra i siste serierunde.

3.-divisjon avdeling 6:

Christian Mork og Frigg toppar avdeling seks før dei to siste serierundane. I helga vart Korsvoll slått 3–0 og Mork teikna seg på scoringslista med sitt sjette mål for sesongen. Mork scora også då Lyn vart slått siste runde.

Frigg møter Finnsnes heime og Senja borte i dei to siste kampane sine. Senja er i hælane på Frigg, og det er berre betre målforskjell som sørgar for at Frigg toppar avdelinga. Lyn er også berre to poeng bak dei to topplaga og det går mot ei svært spanande avslutning i denne avdelinga.