– Vi må berre spele ein så bra kamp som mogleg

Sport

Hødd reiser til Trondheim og til sesongens siste seriekamp borte mot Nardo laurdag. Siger vil garantere at Hødd minimum får to kvalifiseringskampar til og vil sørge for at laget framleis har sjansen til å sikre seg eit etterlengta opprykk.

Skulle det derimot bli uavgjort eller tap er det resultatet i kampen mellom KFUM Oslo og Egersunds IK som avgjer kven som endar opp i kvalifisering.

Hødd har to poeng å gå på før siste serierunde. Eitt poeng vil ikkje vere nok for Hødd dersom anten KFUM eller EIK går sigrande ut av oppgjeret på KFUM Arena, fordi begge lag vil ha betre målforskjell enn Hødd.

Samstundes kan Hødd tape for Nardo og likevel ta kvalifiseringsplassen, men då er dei blåkvite avhengige av at det endar uavgjort i Oslo.

Revansj for tapet på Høddvoll?

Hødd og Nardo har møttest tre gongar dei to siste sesongane. Det har enda med ein siger kvar, samt uavgjort på Nissekollen i fjor. Denne sesongen vann Nardo 3–2 på Høddvoll.

Nardo er ikkje i kjempeform før Hødd tek turen nordover, med ein siger på sine fem siste kampar. 4–1 sigeren over Brattvåg sist helg sørga likevel for at Nardo er sikra ny 2.-divisjonskontrakt før siste serierunde. Nardo har dermed ikkje anna enn plassering å spele for mot Hødd, men kva retning det vil slå ut står att å sjå.

– Ein veit aldri, det kan slå begge vegar, men vi har førebudd oss på vanleg måte. Viktigheita av kampen er godt dokumentert av omgjevnadane våre og så må vi berre prøve å spele ein så bra kamp som mogleg der oppe, fortel Hødd-trenar Sindre Eid.

Stor gevinst i potten

Han meiner Hødd må finne rette inngangen og spenningsnivået til kampen.

– Det er ein veldig stor gevinst dersom vi lukkast, men det har vi ikkje snakka så mykje om. Kampar som den vi har no er spesielle. Det er slike kampar ein hugsar resten av livet, men vi må ikkje gjere den så stor at vi får høge skuldrer og ender opp slik som mot Kjelsås, seier Eid.

For sjølv om Hødd vann den viktige heimekampen sist helg, var det ikkje alt som var like overbevisande frå Hødd-laget.

Joakim Wrele er ute med karantene for Hødd. I tillegg er det nokre småskadar i troppen, der mellom anna toppscorar Naglestad slit med akillesane.