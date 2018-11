Prestasjonsprisen til Karsten Warholm

Sport

Karsten Warholm vart laurdag tildelt Friidrettens prestasjonspris. Det er andre året på rad at Warholm får denne utmerkinga.

I begrunninga heiter det at: "Han er regjerande verds- og europameister på 400 meter hekk og viser at han beherskar den vanskelege øvinga å gjenta ein suksess. Prestasjonsprisen får han i første rekkje for gullmedaljen på 400 meter hekk i EM i Berlin med tida 47.64, som var årsbeste i Europa og ny norsk rekord."

Prestasjonsprisen består av ein diplom og eit treningsstipend på 10.000 kroner.