Stor fotballglede

Sport

Laurdag og søndag var fleire tusen born og vaksne samla til Tare-cup i Sparebanken Møre Arena i Ålesund. Ifølgje arrangørklubben IL Hødd Fotball skulle det spelast over 300 kampar i løpet av dei to travle fotballdagane i storhallen - og meir enn 150 frivillige var i sving for å få arrangementet til å gå knirkefritt. Tare-cup er ei av dei største inntektskjeldene i høve Hødd si breiddesatsing, opplyser klubben.

Om lag 1.500 spelarar på nesten 180 lag var i aksjon gjennom helga. Turneringsansvarleg i IL Hødd Fotball, Per Arve Moldskred, beskriv dei to dagane som hektiske, men veldig kjekke.

- Eigentleg har det vore tre dagar for meg, og mange med meg, for mesteparten av fredagen gjekk med til rigging og planlegging. Men sett under eitt har dette vore ei kjempehelg, med mykje smil og glede. Det viktigaste er at borna har ei flott oppleving, seier Moldskred.

- Årets arrangement sett under eitt gjekk veldig fint, kampoppsettet fungerte flott og det var igjen godt oppmøte av frivillige. Frivillige som eg må gje ein stor honnør til, og som er essensielle for å kunne gjennomføre eit slikt stort arrangement. Elles har vi fått mange gode tilbakemeldingar frå føresette, lagleiarar og spelarar, så dette er vi godt nøgde med, seier Moldskred.

20-årsjubileum neste år

Per Arve Moldskred er ingen kven som helst når det kjem til Tare-cup. Han har vore med på å arrangere cupen sidan den blei til i 1999, og neste år kan han og Hødd feire 20-årsjubileum.

- Tenk, i år var det 19. året, og neste år blir det jubileum. Eg har lagt ned ein del timar her i Sparebanken Møre Arena opp gjennom åra - og det har også fleire andre. Det har også i år blitt lange dagar, men eg likar dette arbeidet veldig godt. Eg jobbar dugnad denne helga i året, men det gjer eg med stor glede. Tare-cup har blitt ein flott tradisjon, og er sjølvsagt ei viktig inntektskjelde for klubben. Ei inntektskjelde som igjen skaper mykje flott aktivitet for mange i IL Hødd Fotball. Dei fyrste som var med på denne cupen er godt vaksne i dag, og mange kjende fotballnamn har byrja sine karrierar under denne cupen, seier Moldskred smilande.