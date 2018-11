Hødd G19 til topps

Sport

Det vart ein rein Hødd-finale i G19-klassen under Futsal Cup i Voldahallen i helga. Hødd vann til slutt 2–1 over Hødd 2.

Hødd stilte med: Ola Heltne Nilsen, Bam Hide, Kristian Vatsaas, Sondre Gjerdsbakk, Tobias Hatløy og Petter Haddal Worren. Hødd 2: Jakob Sætrenes, Saki Abdi, Håkon Grimstad Thormodsæter, Sander Michael Ringstad, Nicolai Fjørtoft Vik, Johannes Meinseth, William Valde Bigset.

Tobias Hatløy (toppscorar i G19-klassen med sju mål) gav Hødd leiinga, før Sander Michael Ringstad utlikna for Hødd 2. Det vart smådramatisk mot slutten av kampen då Bam Hide først sette inn 2–1 for Hødd, før han kort tid seinare fekk marsjordre frå dommarane. Det var likevel ikkje nok til at Hødd 2 kunne kjempe seg tilbake i oppgjeret og Hødd vann turneringa utan å tape ein einaste kamp, og det utan å stille med rein keeper.

Hødd vann både si innleiande pule og mellomspelet, før Blindheim vart slått i semifinalen.

Hødd stilte også lag i J19-klassen (Therese Holstad Hareide, Anna Nygård Thunem, Anna Nerland Aahjem, Andrine Nevstad, Marianne Rekdal Heggstad, Cecilia Strand Bakke, Vilde Sundal), men etter å ha tatt seg vidare frå det innleiande gruppespelet på ein tredjeplass vart det to tap mot lag frå Fortuna i mellomspelet og dermed ikkje sluttspel for Hødd-jentene. Dei to laga frå Fortuna møttest til slutt i finalen, der Fortuna 1 vann 1–0.

Det var ikkje berre 19-årslaga som møttest i Voldahallen i helga. Der vart det også arrangert Futsal Cup for J/G16-lag og her var det fleire lokale lag som markerte seg.

Mellom anna tok både Hødd 1 (Nathalie Åsemyr, Thea Ertesvåg, Louise Ulstein Goksøyr, Bertine Kjøso, Dina Worren Eikrem, Anny Molvær, Emilie Muren Gjerdsbakk, Linnea Brevik Nesse, Lisa Skotheim) og Hareid (Andrine Myrene Teigene, Elen Alme, Hanna Holstad Grimstad, Sandra Sarabanathan Moldskred, Silje Årsbog Grimstad, Shaajeena Jeyathas, Andrine Øvrelid, Frida Johansen Dyrvik) seg til semifinalen i J16-klassen.

Hødd 1 vann si innleiande pulje med tre strake sigrar, medan Hareid kom på andreplass i si pulje bakom Blindheim 2. I mellomspelet kom naboane i same gruppe og her vann Hareid begge sine kampar, medan Hødd 1 gjekk vidare på andreplass med betre målforskjell enn Langevåg. Kampen mellom Hareid og Hødd enda 1–0 til Hareid.

Hareid gjorde det også skarpast i semifinalen, der det blei siger over Folkestad, medan Hødd måtte sjå seg slått av Blindheim 2.

Dei skulle også vise seg å vere for sterke for Hareid-jentene, som enda på ein andreplass i turneringa. Hødd 1 tapte 1–2 for Folkestad i bronsefinalen.

I G16-klassen tok Hareid (Christian Mork Breivik, Markus Hareide, Johannes Knardal, Andreas Nesset jr., Christan Nykrem Korshaug, Ole-Martin Bergdal LIavåg, Sebastian Hansen Bjørlykke, Benjamin Riise Erdal, Pravin Selva, Anders Huttner Pilskog, Filip Andreas Moldskred) førsteplass i gruppe A, framom Hødd 1 (Adrian Haraldsvik, Håkon Sandnes, Iver Skeide, Erlend Skeide, Noah Mork, Daniel Brandal, Andreas Fjørtoft, Syver Skeide) på andreplass.

Hødd 2 (Mattias Grimstad, Snorre Flø, Joakim Berge Sætre, Mahad Ushey, Andreas Ulfstein, Asbjørn Wiig Sævik, Olai Bjørdal) enda også på ein andreplass i si pulje, noko som førte dei til mellomspel mot Hareid og Bergsøy. Her var Hødd-gutane sterkast og vann si pulje. Det gjorde også Hødd 1 og dermed var begge Hødd-laga klare for semifinale.

Hødd 2 slo Vanylven 2–0 i sin semifinale, medan Bergsøy kneip sigeren i den andre. Også i finalen var Bergsøy sterkast, men Hødd tok både andre- og tredjeplassen i G16-klassen. Hødd 1 vann 6–0 over Vanylven i bronsefinalen. Daniel Brandal vart toppscorar i denne klassen med sine ni mål.