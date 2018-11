Tok sølv med Molde

Sport

Søndag vart medaljane i årets Eliteserie delt ut, og der Rosenborg allereie var seriemeistrar kunne både Molde og Brann sikre sølv i siste serierunde.

Brann vann sin heimekamp og sørga for at Molde måtte slå Sandefjord borte for å ta andreplassen, men det var det allereie nedrykksklare heimelaget som tok føringa i kampen.

Fire minutt etter pause utlikna Molde og kvarteret før slutt ordna Fredrik Aursnes den målgjevande pasninga då kampens store spelar, Magnus Wolff Eikrem sette inn 1–3. Aursnes si sjuande målgjevande pasning og 15. målpoeng denne sesongen. Molde sin toppscorar, Erling Braut Håland, var den einaste som produserte fleire målpoeng enn "Aurs". Han og Eirik Hestad var også dei to som scora nest-mest i klubben, bak Håland.

Aursnes hadde berre scora fire mål for Molde i løpet av sine to første sesongar i klubben, men i år har det blitt åtte mål på midtbanespelaren som blir 23 i desember.

At Aursnes har levert ein god sesong blir også støtta av både VG-børsen og spelarbørsen til TV2. På sistnemnde er han faktisk heilt oppe på ein andreplass, medan Aursnes enda på sjuandeplass på VG-børsen. Der var det tre Molde-spelarar framom Aursnes på lista.